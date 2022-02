Mudanças na Academia, financiamento para arrancar já e reformas estatutárias: o programa de Ricardo Oliveira

Documentos Programa Eleitoral de Ricardo Oliveira

Ricardo Oliveira apresentou esta segunda-feira o seu programa, com vista às eleições à presidência do Sporting, agendadas para dia 5 de março. Além da importância da manutenção da maioria da SAD, vontade que já revelara, o gestor, de 51 anos, promete introduzir várias novidades no clube, desportivamente, financeiramente ou estatutariamente.Entre as 21 páginas do referido programa, um objetivo a estabelecido logo a abrir: "Pretendemos um Sporting coeso e unido, vencedor em tudo, e em todas as competições em que participa". Para tal, Ricardo Oliveira pretende criar a "Cidade do Desporto, a maiorde Portugal e uma das maiores do mundo, onde ficará sediada toda a formação, de todas as modalidades, devidamente separadas, mas no mesmo complexo, onde estará, também, a formação do Futebol: perto de Lisboa e com acessos fáceis para toda a juventude", bem como um "departamento de Informação (Inteligence), que permita o acesso a toda a informação do mundo do futebol".Por outro lado, é proposta a redefinição das atividades a ter lugar na Academia, em Alcochete, dado que é intuito de Ricardo Oliveira que a equipa de futebol feminina "passe a jogar no Estádio José Alvalade sempre que as condições de manutenção do relvado assim o permitam"; e a equipa B, de sub-23 e restantes equipas de formação "passem a jogar em estádio a designar na Margem Direita/Norte do Rio Tejo na A.M.L".A reativação de "modalidades que já proporcionaram vários títulos nacionais e europeus, nomeadamente a canoragem, remo e padel", bem como dos Gabinetes Olímpico e Paralímpico, faz igualmente parte da lista de tarefas.Como sublinhara ao nosso jornal, Ricardo Oliveira quer arrancar "de imediato" uma "reestruturação financeira, através de um financiamento (150-200 milhões de euros) a longo prazo de juro baixo". Com esta medida, o candidato almeja a "recompra imediata das VMOCs"; o "pagamento da divida de curto prazo a juro altíssimo"; o "pagamento de toda a dívida em incumprimento"; o "pagamento das emissões obrigacionistas dentro do prazo"; e a "liquidez de Caixa e equivalentes para fazer face ao funcionamento regular do Clube e SAD".A maioria acionista da SAD é fundamental, todavia o gestor admite que o clube "poderá "alienar algumas ações para garantias futuras ou angariação de parceiros estratégicos". Por outro lado, sublinha a importância de "não voltar a aumentar o número de anos de antecipação de receita do contrato NOS, e diluir os cerca de três anos de antecipação pelos próximos seis (até ao final de época de 2027/2028), de forma que, em seis anos o Sporting não tenha quaisquer receitas antecipadas)".Ao nível estatutário, Ricardo Oliveira defende a instauração de uma segunda volta nos atos eleitorais, "caso não haja um candidatura com mais de 50% dos votos", bem como a independência dos órgãos sociais. "Divisão do Conselho Fiscal e Disciplinar em Conselho Fiscal e Conselho Disciplinar e Ética; Eleição dos órgãos separadamente (Presidente e Conselho Directivo, MAG, Conselho Fiscal e Conselho Disciplinar e Ética)" lê-se, propondo, ainda, a "limitação de três mandatos consecutivos do mesmo presidente". Já o i-voting é, de momento, excluído, "sempre e enquanto não estiver absolutamente garantida a segurança do processo".Ricardo Oliveira defende, ainda, que "apenas uma maioria superior a 75% dos votos dos sócios, expressos em Assembleia Geral do Clube, poderá autorizar que o Sporting ceda, direta ou indirectamente, o controlo da maioria das ações da SAD" e pretende "reestabelecer a paz entre todos os Sportinguistas". Para tal, quer "colocar a votação em AG, aos sócios, a possível reintegração de todos os sócios que tenham sido expulsos do Sporting que não tenham sido condenados por crimes". "Os sócios decidirão", promete.