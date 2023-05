Muito mais equipa do que no título

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Amorim falou muito da necessidade de um bom planeamento para a nova época e de vários fatores que contribuíram para que esta não fosse um sucesso, entre eles "a sorte em alguns jogos". "Mas até acho que somos melhor equipa agora do que quando fomos campeões", desabafou o treinador, ele que vai já começar a trabalhar no novo ciclo, revelando que a equipa "vai regressar em períodos diferentes". "O Jer [St. Juste] regressa mais cedo e também há a questão das seleções, mas uma semana antes de ir para o Algarve temos de estar todos juntos. Acho que dia 2 começamos o nosso trabalho", disse, embora seja dia 3, uma 2ª feira que está no plano.

Amorim explicou ainda a ausência de Fatawu dos eleitos. "Os melhores a treinar vêm, tenho de fazer escolhas e foi o que fiz", disse apenas, partindo para a análise sobre o que há a melhorar. "Temos é de ter a capacidade e ser uma equipa com talento, capaz de corresponder às expectativas. É a grande diferença de jogar numa grande equipa, que tem de corresponder em todos os momentos. Este ano não o conseguimos nos de aperto. Temos de melhorar", sinalizou, colocando o foco no tal planeamento e dando o exemplo de... Ugarte.

"O plantel precisa de algumas características diferentes, mas também precisa de noção que a ir comprar só para acrescentar. Aqui ou ali houve coisas que fizemos que não foram acertadas. Olhamos para o Ugarte: a sair quem é que vamos buscar? Há que ter a noção que com pouco dinheiro não vamos buscar ninguém que preencha esse papel, temos de olhar para a formação. Se não for muito melhor do que o que temos cá, arriscaremos..."