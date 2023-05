Muitos adeptos já nem viram o 2-2

João Neves conseguiu empatar o dérbi ao minuto 90’+4 e, se os milhares de benfiquistas deliraram com o golo do jovem médio, muitos sportinguistas já nem lamentaram a igualdade, pelo menos nas bancadas, uma vez que já tinham abandonado o estádio antes, quando o Sporting ainda vencia por 2-1. Por outro lado, os que continuaram até ao último segundo dentro do estádio não conseguiram esconder a frustração ao ver a equipa de Rúben Amorim deixar escapar a vitória diante do rival por entre os dedos.

Logo após o apito final de João Pinheiro, rapidamente as bancadas referentes aos sócios e adeptos do Sporting se esvaziaram, ao contrário do sector visitante e de algumas outras zonas com apoiantes das águias, uma situação comum devido a motivos de segurança.