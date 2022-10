Mulher de Esgaio deixa mensagem nas redes sociais

A mulher de Ricardo Esgaio deixou, esta quinta-feira, uma mensagem de apoio nas redes sociais dirigida ao lateral do Sporting, que ontem teve uma noite para esquecer na derrota dos leões diante do Marselha (0-2) : viu o segundo cartão amarelo aos 19 minutos - instantes após ver o primeiro - depois de cometer um penálti sobre Amine Harit, deixando a equipa de Rúben Amorim reduzida a dez elementos."Temos muito orgulho em ti, fases menos boas todos têm. Os teus estão sempre contigo. Amo-te meu amor", escreveu Mara Alexandra, que partilhou uma imagem onde o Sporting assinala o 100.º jogo de Esgaio com a camisola do clube.