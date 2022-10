Multa confirmada por atraso de Adán na flash-interview no jogo com o Santa Clara

O Sporting recorreu da multa a Adán , por atraso na flash-interview da Sport TV, mas o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou a coima ao guarda-redes dos leões pelo valor de 3.876 euros.A situação diz respeito ao passado dia 8 de outubro, nos Açores, referente à jornada 9 da Liga Bwin, diante do Santa Clara."É julgado improcedente o presente Recurso Hierárquico Impróprio e, consequentemente, confirmada a decisão disciplinar recorrida", pode ler-se no comunicado.Conformenoticiou, o guarda-redes espanhol defendeu, de acordo com o CD, após ser notificado da decisão, que "a realização da superflash não é obrigatória para os clubes ou os jogadores, realizando-se apenas quando aqueles "a ela não se oponham" e em função da sua disponibilidade após o encontro ("logo que possível"), sem qualquer delimitação temporal que não seja a do seu limite máximo de 60 segundos de duração"; uma argumentação que não foi aceite por parte do CD, o qual reitera "que se encontram verificados os pressupostos para aplicação da norma, uma vez o artigo 87º-B não distingue o tipo de entrevista e a partir do momento em que há concordância na sua realização ficam sujeitos à estatuição do nº 2 da referida norma".