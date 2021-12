Multas: Sporting apela ao bom comportamento dos adeptos e alerta para consequências

O mau comportamento dos adeptos do Sporting continua a custar muito caro ao clube leonino, que este sábado emitiu um comunicado a este propósito.O Sporting enumera o valor das multas, apela ao bom comportamento dos adeptos e alerta para possíveis consequências.O apoio dos adeptos do Sporting Clube de Portugal sempre foi, é e será, essencial na afirmação da grandeza do Clube e no apoio aos nossos Atletas e Equipas. Foi com esse apoio que vivemos, todos, momentos memoráveis nos estádios e pavilhões. E deve continuar a ser assim. A grande maioria dos Sócios e adeptos do Sporting CP demonstra de forma sã e saudável o seu Amor pelo Clube. É na sua defesa, da sua segurança e bem-estar, e do bem superior do Sporting CP, que apelamos a todos para respeitarem as regras de cada competição.Ontem mesmo, o Sporting CP tomou conhecimento das sanções aplicadas pela UEFA relativas aos jogos em casa com o Besiktas (total: 6.750€) e Dortmund (total: 34.250€), que se somam à multa aplicada no jogo disputado na Alemanha (10.000€), totalizando, por comportamento incorreto dos adeptos nos jogos da Champions League, a quantia de 51.000€.Com este valor, agora conhecido, somam mais de 127.000€ as multas aplicadas desde o início da presente época desportiva por comportamento incorrecto dos adeptos (uso de engenhos pirotécnicos, arremesso de objetos para o relvado e cânticos considerados incorrectos pelas entidades organizadoras das Competições).Só na Liga NOS, com apenas aproximadamente um terço da competição decorrido, as multas totalizam mais de €63.000, dos quais cerca de €40.000 são relativos a comportamento do público no Estádio José Alvalade; as restantes multas dizem respeito à Supertaça (€ 4.245), à Taça de Portugal (€ 5.406), à Taça da Liga (€510) e à Liga 3 (€ 2.601).A continuação deste caminho poderá conduzir-nos a situações que, em última instância, podem provocar perdas, tanto graves, como inúteis, para o Clube.Em primeiro lugar, perdas desportivas: o acumular das multas, para mais com tendência crescente, pode, no limite, conduzir a processos de interdição parcial ou total do Estádio, com óbvios prejuízos para todos, desde logo os Adeptos, que poderão ser privados de ver ao vivo o Campeão Nacional.Em segundo lugar, perdas económicas: o Clube tem, claramente, outras prioridades de investimento. Apelamos a todos que continuem a apoiar o Clube a plenos pulmões, mas poupando o Clube a custos completamente inúteis, desperdiçando recursos, nomeadamente as preciosas contribuições dos seus Associados, e colocando em causa a própria segurança de quem assiste a um espectáculo desportivo.É dia de Jogo!Viva o Sporting Clube de Portugal!