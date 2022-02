Murro a Matheus Reis, objeto metálico, banco de plástico e apanha-bolas agressor: está tudo no relatório do árbitro

O relatório do árbitro João Pinheiro, ao qualteve acesso, confirma agressões de elementos externos ao jogo a jogadores do Sporting, nomeadamente a Matheus Reis. O FC Porto arrisca ver o Estádio do Dragão interditado por 1 a 3 jogos, se o CD da FPF aplicar o artigo 118.º do Regulamento Disciplinar.O documento confirma a informação, avançada por, de que três elementos de colete azul afetos à manutenção da publicidade do estádio atingiram o defesa dos leões. É referido que um dos funcionários deu um murro nas costas a Matheus Reis. Na descrição indica-se que não foi possível identificar os agressores.As imagens televisivas, no entanto, deverão permitir essa mesma identificação, pois é visível que os atos de violência praticados contra Matheus Reis foram da responsabilidade de funcionários que envergavam coletes numerados.Igualmente descrito no relatório de ocorrências do árbitro é o arremesso de um banco de plástico para dentro do terreno de jogo, que poderá ter atingido Matheus Nunes. Este facto concreto, porém, não é mencionado, uma vez que é dito apenas que se encontravam no local vários elementos de ambas as equipas. O episódio teve lugar no final do encontro junto à baliza que foi defendida por Adán na segunda parte.De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o relatório do árbitro menciona igualmente o arremesso de um objeto metálico para dentro das quatro linhas, no final da primeira parte, que foi entregue ao delegado da Liga. Comonoticiou trata-se de uma bala que Pepe apanhou no relvado e que foi pressionado a entregar a João Pinheiro, pelos jogadores do Sporting.Outro facto que João Pinheiro incluiu no seu relatório é a tentativa de agressão a Tabata e a Rúben Vinagre através do arremesso de objetos por um apanha bolas, junto à linha lateral, na situação que levou às agressões a Matheus Reis. João Pinheiro também não discrimina os jogadores alvo da tentativa de agressão mas confirma que um elemento de colete laranja que se encontrava atrás dos painéis publicitários atirou um isqueiro e água para uma zona onde estavam jogadores do Sporting. Os alvos seriam Tabata e Vinagre, como se percebe pelas imagens, mas Gonçalo Inácio e até Matheus Reis estavam igualmente nas proximidades.O conjunto destes acontecimentos no final do encontro levará seguramente a multas pesadas mas o cenário mais gravoso em cima da mesa é a interdição do Estádio do Dragão.