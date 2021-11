Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Músculos salvaram Jovane: exame confirma lesão no ligamento colateral lateral Extremo só volta à competição em 2022, no melhor cenário em janeiro. Mas foi a estrutura do joelho que impediu que terminasse a época





• Foto: Pedro Ferreira