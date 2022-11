Museu Sporting integrado na Rede Portuguesa de Museus

André Bernardo, vice-presidente do Conselho Diretivo, também congratulou o clube pela distinção. “Este é um certificado que credencia o óptimo trabalho que a equipa do Museu Sporting tem feito. É uma marca e um passo muito importante para o Sporting e para o desporto nacional, pois é o primeiro e único museu de clubes a entrar na RPM. É um motivo de orgulho e um marco importante também para o projecto e ambição que queremos que o Museu tenha nos próximos anos dentro do universo Sporting", vincou o dirigente.

O Museu Sporting passou a ser integrado na Rede Portuguesa de Museus e é agora o "primeiro museu nacional de desporto a integrar a RPM", segundo leões, que deram conta da notícia no site oficial.Isabel Victor, diretora do Museu Sporting, sublinhou a satisfação por este feito. "É um momento muito importante de reconhecimento dos padrões de qualidade do Museu Sporting e de como estamos a trabalhar bem e a desenvolver boas práticas que são reconhecidas entre pares. Significa ainda o reforço do papel do Sporting na defesa do património desportivo nacional, o contributo do clube através do seu Museu e de todo o trabalho que desenvolve com a comunidade sportinguista", frisou em declarações à Sporting TV.