Nani e a Academia do Sporting: «Formou muitos jogadores que viraram estrelas do futebol mundial»

Nani foi um dos maiores e mais talentosos jogadores formados na Academia do Sporting, em Alcochete. Atualmente nos Estados Unidos, ao serviço dos Orlando City, o internacional português esteve à conversa no Instagram da MLS (liga norte-americana de futebol) e abordou a importância da Academia leonina, inaugurada em 2002, não só para o Sporting, como também para o futebol português.





"Já formou os melhores jogadores. Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Simão, Quaresma, eu, João Moutinho… Muitos jogadores que viraram estrelas do futebol mundial", começou por referir Nani, destacando em seguida o valor da vertente educativa."Depois de alguns anos a Academia não esteve tão boa em termos de gestão, devido à saída de alguns responsáveis. Tiveram de encontrar outros. E isto é muito importante. Os treinadores, os diretores... No fundo, quem define a mentalidade e a forma como preparar os jogadores a cada dia. Têm de cuidar dos jogadores não apenas no foco do jogo, mas também da escola. É uma das melhores coisas da Academia, teres a possibilidade de estudar lá. Eu tive essa oportunidade, mas durante pouco tempo, pois entrei um pouco tarde na Academia", afirmou o internacional português."É muito importante ter tudo isto para dar a possibilidade às crianças de se prepararem muito bem, sobretudo terem a mentalidade para ser o melhor. Terem o foco em melhorar as capacidades no campo, mas sabendo que têm de cuidar de coisas muito importantes como a escola", concluiu Nani.