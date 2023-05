Nani sem dúvidas sobre continuidade: «Amorim está a fazer um excelente trabalho»

Nani foi um dos ex-capitães convidados para prestar homenagem a Manuel Fernandes antes do dérbi de domingo, em Alvalade, aproveitando a visita para falar à Sporting TV sobre a atualidade verde e branca. E aí... meteu Rúben Amorim ao barulho, elogiando o técnico, que vê a liderar a equipa rumo a um grande futuro, pese uma época de menor fulgor e long dos objetivos."O Sporting sempre se apresentou muito bem, pelo modelo, pelo domínio dos jogos... Faltou a finalização [contra o Benfica], que faz a diferença, mas penso que demonstrou que é uma grande equipa e que o trabalho que Amorim está a fazer é excelente. Não foi das melhores épocas, mas a trabalhar assim, vão ter uma boa equipa para as próximas temporadas", vincou.Atualmente no Melbourne Victory, da Austrália, o avançado internacional português, de 36 anos, deixou, ainda, nova jura de amor ao clube que o lançou para a ribalta: "Sempre vivi o Sporting, sempre acompanhei, dentro do possível, mesmo em países mais distantes. Sempre que posso, vejo os jogos, gosto muito do Sporting e quero sempre continuar a apoiar este fantástico clube, com grandes adeptos - uma casa muito importante para mim, na minha formação, na minha caminhada... Uma referência mundial!".