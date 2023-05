«Não é preciso andar à tareia nem complicar o trabalho do árbitro»: reações ao empate com o Benfica

falou com conhecidos adeptos do Sporting acerca do empate (2-2) dos leões com o Benfica, a contar para a 33.ª jornada da Liga Bwin."A 1ª parte foi do Sporting, que podia ter ido para intervalo com uma vantagem maior, e a 2ª do Benfica. Para jogar um dérbi não é preciso andar à tareia, nem complicar o trabalho do árbitro. Um jogo correto, duas grandes equipas e o Benfica merece ser campeão no próximo jogo.""O Sporting foi completamente superior na 1ª parte, onde esteve em muito bom nível, e justificava a vantagem de dois golos. Tinha de haver uma reação do Benfica e o Sporting não teve capacidade para anular o pendor ofensivo do adversário. O empate acaba por ser justo.""Uma equipa fantástica, mas também uma direção incompetente, que hipotecou o campeonato para o Sporting com opções de gestão e venda de jogadores sem sentido! Uma Liga que se decide até à última jornada é um hino ao futebol, pena o Sporting ter abdicado de lutar cedo demais."