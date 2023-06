«Não é um pássaro, não é um avião, é Franco Israel!»: guarda-redes do Sporting faz furor no Uruguai

´ , no es un avión



Es Franco Israel. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/GLwIgVs8Mq — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 13, 2023

Convocado para a primeira lista de Marcelo Bielsa como selecionador do Uruguai, Franco Israel está com aquela sensação de estreia: na seleção principal, pois era apenas internacional sub-20, e futuramente... entre os postes, pois segundo os meios locais, o guarda-redes do Sporting, de 23 anos, será titular no particular da próxima madrugada, em Montevidéu, contra Nicarágua (tem apito inicial às 20h30 locais, 00h30 em Portugal Continental).Facto é que Franco tem feito furor na concentração da formação do seu país, com treinos de altíssimo nível e que têm merecido elogios em catadupa dos jornalistas que acompanham os uruguaios. Aliás, até a própria AUF (Associação Uruguaia de Futebol) tem destacado o guardião nas redes sociais, com fotografias onde aparece... a voar para o sucesso.Além do jogo supracitado, onde os sub-20, recém campeões do Mundo da categoria, serão homengeados, o Uruguai defronta ainda Cuba, no mesmo palco, mas no dia 21 - outro particular. Bielsa optou, nesta primeir chamada, por chamar futebolistas com poucas internacioanlizações, para os observar. Coates e Ugarte, por exemplo, ficaram a descansar.