«Não fui mentor, idealizei ou pensei»: Fernando Mendes quebra o silêncio sobre invasão à Academia

Em entrevista à CMTV, Fernando Mendes quebrou o silêncio sobre a invasão à Academia de Alcochete e fez revelações inéditas sobre o episódio marcante de 2018. Ao canal da Cofina, o antigo líder da Juve Leo, mostra mágoa em relação a Bruno de Carvalho e deixa claro que está a pagar por algo que não fez. "Não fui o mentor, não idealizei ou pensei", assegurou Fernando Mendes.Condenado a cinco anos de prisão efetiva, encontra-se preso em casa com pulseira eletrónica e foi a partir de lá que deixou críticas a Bruno de Carvalho. "Penso que me enganei. É daquelas pessoas que se passar aqui no passeio, não mudo de passeio. Não tenho medo dele. Não mereceu o meu cumprimento", garantiu.Sobre BdC, assume que esse é o único arrependimento que tem. "Ele falhou comigo. Ele sabe disso. Fazia tudo o que fiz, em relação a todos os outros, menos ao Bruno de Carvalho. É o único arrependimento que tenho. [Falhou contigo?] Exatamente, exatamente e ele sabe. Por isso vou contar tudo."Leia o artigo completo no Correio da Manhã