O Sporting perdeu sábado em Alvalade por 2-0 com o Chaves. Jogadores e Amorim foram assobiados no final. Record ouviu conhecidos adeptos leoninos sobre o mau momento da equipa."Se o problema fosse só o jogo, resolvia-se. Isto é resultado de tudo o que se tem passado em torno do Sporting desde o início da pré-época. A 1ª parte foi espetacular, não sei o que se passou na 2ª. Mas a ganhar, viva o Sporting...e a perder, viva o Sporting.""Na 1ª parte houve um massacre total do Sporting e parecia que o Chaves não ia aguentar a pressão no 2º tempo, mas aguentaram e ganharam com muito mérito. Um jogador do Sporting entrou com a equipa a perder... e a primeira coisa.""Foi uma derrota humilhante. O Rúben Amorim não tem gerido bem as escolhas para o onze. O Ugarte estava a ser o travão do meio-campo e o Chaves marca quando ele sai. Não percebo como preferem usar o Coates na frente a contratar um ponta de lança fixo".