Tito Arantes Fontes assina um artigo de opinião no jornal 'Sporting' no qual faz o balanço da época leonina. Num texto em que também aponta à próxima temporada, o presidente do Grupo Stromp deixou para o final da crónica, em dois as críticas à arbitragem."Não falei de arbitragem, mas é bom que a pouca vergonha das arbitragens que sofremos nesta época não se repita! Não é mesmo tolerável continuar a assistir-se a 'colinhos' semanais aos clubes do 'poder bicolor'! E de continuado e reiterado desrespeito ao Sporting, perpetrado muitas vezes com ódio tal que chega a "cegar" os seus próprios autores! Estaremos atentos!", escreveu no primeio de dois post scriptum.E prosseguiu, apontando às palavras de Roger Schmidt sobre o VAR . "E também é bom que, desde já, se saiba que também não temos de aturar o agora "incensado" alemão e seus apaniguados a defender a extinção do VAR! Irra, é demais! O VAR veio para ficar e deve, isso sim, ser objecto de melhorias, quer quanto ao clausulado do famoso "protocolo" que o rege, quer quanto à qualidade e isenção dos árbitros que com ele manejam! Nesse sentido é imperioso caminhar-se para a divulgação das conversas áudio tidas no seio do VAR entre o árbitro e a sua equipa! E quem diz o contrário… pois, não há mesmo como fugir, é porque tem medo da Verdade Desportiva!", concluiu.