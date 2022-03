«Nas bancadas, ganhámos 5-0 ao Manchester City"

O Sporting confirmou ontem o 'adeus' à Liga dos Campeões, ao empatar 0-0 na visita ao Manchester City, em jogo da segunda mão dos oitavos de final, depois da goleada sofrida na primeira mão. Com a eliminatória (praticamente) sentenciada desde 15 de fevereiro, quando os 'citizens' golearam por 5-0, em Alvalade, restava aos leões lutarem pela 'honra' diante dos campeões ingleses. Record ouviu alguns ilustres adeptos do Sporting sobre o encontro."É um excelente empate. A segunda parte do Sporting foi uma maravilha, o clube deu uma boa imagem depois de um resultado tão desastrado. Fizemos muito e demos experiência à malta mais nova, que é importante. Agora é trabalhar, para o ano há mais"."Jogo muito competente do Sporting. Seriedade e concentração do primeiro ao último minuto. Depois, juntou-se um maior acerto nas saídas. Gostei muito da audácia do Edwards e do risco e verticalidade que deu ao jogo. Nas bancadas, ganhámos 5-0"."Excelente organização e foco. Destaco ainda a ótima entrada do Marcus Edwards no jogo e a estreia de mais um produto da nossa academia. Está reposta a honra europeia. Os mais de dois mil adeptos do Sporting deram um festival nas bancadas!"