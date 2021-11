Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Flávio Nazinho (@f.nazinho71)

Com 3-0 no marcador a favor do Sporting diante do Borussia Dortmund, Rúben Amorim lançou mais um jogador da Academia de Alcochete na equipa principal, Flávio Nazinho. Uma noite que o jovem de 18 anos não esquecerá. Depois de ter falado no final do encontro, deixou já esta quinta-feira uma mensagem nas redes sociais."Sonho com este dia desde criança. A minha estreia como profissional, no clube do meu coração e na melhor competição do mundo como é a Liga dos Campeões .Muito obrigado a todos os que me apoiaram neste caminho e aos adeptos pelo carinho que recebi. Isto é só o início", referiu.