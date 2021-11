Nazinho estreou-se pelo Sporting: «É um dia que não irei esquecer»

Com 3-0 no marcador a favor do Sporting diante do Borussia Dortmund, Rúben Amorim lançou mais um jovem da Academia de Alcochete na equipa principal. Nazinho agradeceu a oportunidade ao técnico dos leões."A minha mensagem de agradecimento é para o mister Rúben, os adjuntos e todos os que acreditaram em mim. Misters dos B’s e sub-23. É uma mensagem de agradecimento ao Sporting", disse à Eleven Sports o jovem de 18 anos.Nazinho admite que "é um dia que não irá esquecer": "Foram muitas as sensações que senti hoje. É um momento único. Hoje fui eu quem teve a oportunidade, amanhã podem ser os meus colegas que trabalham e lutam todos os dias."