Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ndoye entra no radar do Sporting Jogador de 22 anos está referenciado para a ala direita e motivou sondagem. Foi destaque no Basileia com 54 jogos, 7 golos e 4 assistências





• Foto: REUTERS