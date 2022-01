Negócio fechado: Jovane reforça a Lazio e pode abrir a porta a Slimani

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de uma primeira nega ao Sassuolo , por empréstimo, o Sporting aceitou ceder Jovane a um clube italiano: a Lazio acabou, nos últimos minutos da sua janela (fechou às 19 horas de Portugal Continental), por comunicar a chegada do avançado, de 23 anos, a título de empréstimo com opção de compra.Apesar de terem registado a mudança na Serie A como "definitiva", os romanos comunicaram, minutos depois, a cedência temporária, que no imediato rende 1 milhão de euros aos cofres dos verdes e brancos. A opção fixa-se nos 8 M€.





Apesar de Rúben Amorim não querer perder o futebolista, este acaba por rumar à Serie A, podendo, como consequência, abrir a porta a Slimani: Tiago Tomás foi para o Estugarda e a entrada de mais um avançado para a reta final de 2021/22 acaba por ganhar força.



Recorde-se que o argelino do Lyon tem em mãos uma proposta dos verdes e brancos para voltar cinco anos e meio após ter saído de Portugal. As próximas horas serão decisivas e tudo passa pela drástica redução do ordenado que aufere em França, perto dos 3 milhões de euros.

[Notícia atualizada às 19h26]