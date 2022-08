Negócio fechado: Tabata é reforço do Palmeiras

Negócio fechado: Bruno Tabata é reforço do Palmeiras de Abel Ferreira para as próximas cinco temporadas, comprometendo-se o Verdão a pagar um total de 5 milhões de euros fixos por 50% do passe do avançado.Ao queconseguiu apurar, o jogador, de 25 anos, esteve na manhã desta sexta-feira na Academia, em Alcochete, onde aproveitou para se despedir de colegas, equipa técnica e restante staff, após duas temporadas completas a vestir de leão ao peito, onde somou 52 jogos, 8 golos e 6 assistências.No Brasil, espera-o um ordenado 3 vezes superior ao que aufere em Alvalade, na casa dos 400 mil euros líquidos por ano.