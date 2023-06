Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Negócio Ugarte: médio já assinou e PSG só deve começar a pagar no verão de 2024 Sporting tem, no entanto, plano para receber os 60 milhões no imediato, com juros a cargo dos franceses





• Foto: Lusa/EPA