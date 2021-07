Nélson Pereira deixa o Sporting: «Pretendia despedir-me de outra forma»

Nélson Pereira deixou o Sporting, colocando assim um ponto final a uma longa trajetória com o clube. Além de antigo guarda-redes dos leões, foi ainda coordenador técnico do departamento de guarda-redes e, desde a última época, diretor das equipas B e sub-23.





Em comunicado, Nélson Pereira assume que a saída não foi consumada "de ânimo leve", após "24 anos de leão ao peito". "Pretendia despedir-me de outra forma e por outra via, mas não foi possível. Quando entrei no clube pela primeira vez, a 1 de julho de 1997, estava longe de imaginar que a minha carreira de leão ao peito fosse tão longa e gratificante (...) Orgulho-me da forma como trabalhei, e de todos aqueles que me acompanharam nesta viagem", escreveu.Ao que foi possível apurar por, o modelo desportivo conheceu igualmente alterações, pelo que a figura de diretor das equipas de formação não terá novo rosto. No caso da equipa B e dos sub-23 ficam a cargo dos respectivos team managers.