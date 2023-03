Nélson Pereira: «O Sporting tem esperança de chegar à Champions»

A vida do Sporting no campeonato não está fácil e os leões ocupam o 4.º lugar com 50 pontos, a seis do Sp. Braga e oito do FC Porto, 2.º e 3.º respetivamente. Apesar das dificuldades, Nélson Pereira, ex-guarda-redes dos leões e da Seleção, acredita que o emblema de Alvalade pode marcar presença na Liga dos Campeões na próxima temporada."O Sporting ganhou uma nova alma depois do empate entre Sp. Braga e FC Porto. Se vencer em Barcelos fica a três pontos do lugar que dá acesso à pré-eliminatória da Champions pelo que as perspetivas são boas, apesar de, infelizmente, não depender só de si, mas também dos seus adversários mais diretos, que têm um calendário difícil. O Sporting tem esperança de conseguir chegar aos lugares de acesso à Champions", atirou, em exclusivo a, num evento social em que esteve presente, este sábado, no bar Casca Wines, no Estoril.Além disso, o ex-guardião, que passou ainda por clubes como Torreense, V. Setúbal e E. Amadora, afirmou que a equipa verde e branca "está melhor", visto que, "conseguiu estabilizar o seu jogo, tal como demonstra a passagem da eliminatória da Liga Europa, em que afastou o Arsenal". No que diz respeito à boa campanha dos leões na Europa, Nélson acredita que, olhando para a Juventus, o Sporting reparte favoritismo com os italianos: "Apesar das dificuldades esperadas, acredito que será uma eliminatória equilibrada."