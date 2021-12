Neto à espera do castigo após expulsão em Barcelos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Expulso em Barcelos, por agredir Fran Navarro com uma cabeçada, Neto é baixa certa para o Casa Pia e pode falhar o jogo com o Portimonense, pois viu cartão vermelho direto. O central fez mea culpa nas redes sociais e foi apoiado pela equipa. Rúben Amorim partilhou o embaraço do defesa pelo ato irrefletido. Já Tabata deverá voltar após suspensão. Porro, Feddal, Vinagre e Jovane recuperam de lesão. Esgaio e Tiago Tomás estão em isolamento por Covid-19.