Neto agarra o momento: mantém lugar no onze do Sporting Experiente central ocupa a vaga de Coates no dérbi. Exibição frente ao Tondela facilita escolha de Rúben Amorim





• Foto: Luís Manuel Neves