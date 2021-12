Neto apanha dois jogos de castigo e médico do Sporting com processo disciplinar

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu dois jogos de castigo a Neto, na sequência do cartão vermelho direto que o central do Sporting viu em Barcelos, na vitória diante do Gil Vicente (3-0).O defesa de 33 anos agrediu Fran Navarro, ainda na primeira parte, ação que lhe valeu a referida pena de dois jogos. Recorde-se que, logo após a partida, o internacional português já fez 'mea culpa' através das redes sociais.Neste sentido, Neto vai falhar o encontro com o Casa Pia, nesta quarta-feira, na Taça de Portugal, bem como a receção ao Portimonense, no dia 29, no regresso ao campeonato. O regresso à ação está reservado para 2022.O médico dos leões, que também foi expluso, foi alvo de um processo discplinar. Resta ainda assinalar que o clube de Alvalade foi multado em 2.420 euros, uma vez mais, pelo comportamento incorreto dos seus adeptos.