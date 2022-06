Neto aponta objetivos para 2022/23: «Batermo-nos melhor na Champions e ir ao detalhe no campeonato»

Neto foi designado para fazer uma análise do primeiro dia de trabalhos e garantiu que o Sporting quer alcançar "uma época de sucesso" em 2022/23."As sensações foram boas pois vimos caras conhecidas e ainda faltam os jogadores das seleções. Para já estão cá os miúdos da Academia que também já conhecemos bem pois trabalham diariamente connosco. Depois temos um novo ginásio e também já sentíamos falta do staff. Estamos cheios de energia para uma nova época que queremos que seja de sucesso. Queremos fazer uma época melhor que a anterior", afirmou o central, à Sporting TV, onde se revelou pronto para ajudar os mais jovens: "Eles sabem que existe um código com regras no nosso plantel, e só têm de transportar o talento que têm juntamente com o trabalho seguindo as indicações do mister. Eles sabem que não podem facilitar, têm de estar atentos ao detalhe e nós cá estamos para potenciar o talento que têm e ajudar, seja aqui, na equipa B ou nos sub-23. Nós temos a nossa responsabilidade".Sobre os objetivos da pré-epoca, o internacional português destacou a importância de realizar uma boa preparação. "Temos seis semanas para preparar o primeiro jogo oficial. O grupo já se conhece e temos bons jogos para testar o que fazemos diarimente. Queremos fazer uma época melhor; desejamos bater-nos melhor na Champions; e depois ir ao detalhe no campeonato. Temos de ganhar energia pois há alturas na época em que não será tão fácil com jogos de três em três dias e estágios. Conta muita a união que conseguimos criar nestes momentos...cada bocadinho conta", assegurou o jogador que ainda pediu o apoio dos adeptos: "O que lhes digo é que seremos uma equipa sempre disposta a honrar o símbolo que carregamos. Vamos entrar em campo sempre para ganhar e orgulhar os sportinguistas. Vamos precisar deles em todos os momentos da época, principalmente naqueles que precisamos de ser empurrados. Nós queremos ir com tudo".