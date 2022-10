Neto convoca adeptos do Sporting e faz promessa: «Vamos com tudo»

A sofrer por fora, devido a uma lesão que o impede de dar o contributo à equipa, Luís Neto pede um grande ambiente em Alvalade esta noite, para a receção ao Marselha. Numa mensagem publicada na sua conta na rede social Instagram, o central e subcapitão do Sporting convoca os adeptos e garante que os leões vão deixar tudo dentro das quatro linhas para vencer os franceses."Hoje é um jogo que exige de nós tudo aquilo que vão ser as próximas batalhas até ao final da época, de modo a dizermos presente em todas as decisões. Queremos muito! E a vocês dizemos o mesmo que dissemos no início da época: Vamos com tudo, e que Alvalade esteja connosco. Até já, leões", escreveu Neto, que continua a recuperar de uma entorse no joelho esquerdo, sofrida no jogo com o Portimonense, a 10 de setembro.