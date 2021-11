Neto deu a camisola ao tio no final do Sporting-Varzim

Rúben Amorim cumpriu a promessa e deu alguns minutos de jogo a Neto que, por coincidência, acabou mesmo por dar o último toque na bola antes do apito final. Em seguida, após ter cumprimentado os companheiros, dirigiu-se à equipa do Varzim, clube que o formou, para trocar um forte abraço com o tio, Vitorino, que voltou para casa com a camisola do central. Após o momento com o adjunto dos poveiros, Neto, de 33 anos, foi saudando todos os adversários até chegar ao primo, o guardião Ricardo Nunes, que não saiu do banco. Após a curta troca de palavras, o defesa leonino saudou a ruidosa claque do Varzim.