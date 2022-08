Neto e as ideias fora de contexto: «Há coisas que não podemos dizer. É a linha de dar mais sal...»

Não é segredo para ninguém que os jogadores obedecem às regras dos clubes na hora de comunicar com os públicos: se fogem demasiado do que podem dizer, há consequências, sejam na própria imagem que dão de si ou da equipa, mas também desportivas, como já aconteceu com Neto, um dos protagonistas desta peça - falou na abertura da terceira edição do podcast 'ADN de Leão'.





"O Pote, ontem [sábado, com o Rio Ave], estava 0-0 e teve aquela bola podia ter feito golo. Imagina que alguém está aqui [perto dele] e eu digo assim: ‘cara**o, faz golo!’. Aos olhos das pessoas que estão de fora é ofensivo, pensam que não nos damos bem. Se eu falo para o Inácio, o Seba para mim… Eu sei como falar para o Seba, para o Inácio, sei como falar para o Porro… Se o Porro estiver nervoso, não dá para falar por cima, tem de ser um falar para acalmar, para voltar ao máximo do seu potencial. Temos a nossa maneira, mas se toda a gente tivesse acesso ao nosso espaço… As pessoas que querem saber coisas não aceitam, totalmente, quando somos politicamente corretos. Há coisas que não podemos dizer em entrevista. Podes fazer-me uma pergunta, eu respondo e da minha resposta vais querer juntar coisas e criar outra que vende. Eu quando saio de uma entrevista penso que correu bem e no dia a seguir vejo um título no qual foi arranjada uma maneira de tirar o contexto. É a linha entre dares mais com sal, do privado, do que é sagrado", atirou o capitão dos leões.Foi seguido de Coates, o número 1 na hierarquia das braçadeiras: "Depende da entrevista… Normalmente fazem sempre as mesmas perguntas, sobre o jogo, sobre arbitragem, mas tu não podes dizer tudo. O Neto apanhou um ou dois jogos por falar sobre o árbitro [em 2020]. Não podes… Nessas entrevistas [flashes] tens de ser politicamente correto e aqui, no ADN, podes falar de mais coisas, aqui vê-se que somos normais, como qualquer pessoa."

Com folga... já são obrigados a pensar duas e três vezes



Mesmo longe das objetivas, quem tem mais experiência já pensa várias vezes o quão rentável será para a sua imagem sair até altas horas da madrugada, mesmo que o clube permita, como acontece em dias de folga.



"É uma coisa normal ter folga. Se houver uma festa, facilmente eu e o Seba podemos ir, porque estamos autorizados a deitarmo-nos às 3, 4 horas, de podermos beber… Amanhã é folga, mas já procuramos jantar no sítio que dá música, que é para não nos deslocarmos de um sítio para o outro. Às vezes a noite acaba à meia-noite e meia e pensamos: ‘ganda noite, vamos dormir!’. [Risos]", rematou Neto.



"Hoje em dia é muito importante a imagem de um jogador, principalmente pelas redes sociais. Se vais jantar com alguém e bebes vinho, toda a gente vê… Se já tirámos o vinho? [Risos] Sim, sempre", acrescentou Coates.