Neto e o triunfo na final: «Controlámos do início ao fim!»

Capitão do Sporting na vitória na final sobre o Benfica , Neto destacou a reação dos leõs após a desvantagem na 1ª parte."Reagimos com tranquilidade, acreditando no nosso sistema. O Benfica fez um remate na 1ª parte e logo um golo. Na 2ª parte fizemos o normal na nossa equipa. O Benfica tentou chegar ao empate, mas estivemos bem e defendemos bem. Soubemos aproveitar aquilo que tivemos. Do início ao fim controlámos quase sempre o jogo. Crise recente? Tivemos um resultado negativo com o Santa Clara em duas épocas e o qual devemos muito a nós próprios. Acreditamos no míster e no projeto", vincou à SIC o internacional português de 33 anos.