Neto e Tabata vão ficar da convocatória do jogo com o Portimonense por castigo. O atacante, recorde-se, foi expulso por vermelho diante do Casa Pia. Já o defesa termina amanhã a suspensão de 2 jogos após ter agredido Pedrinho, na deslocação a Barcelos. No departamento clínico, além de Porro, estão ainda Feddal e Jovane. A sexta e última baixa dos leões é Ugarte que acusou positivo à Covid-19 e está isolado.