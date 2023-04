Neto emocionado no regresso aos relvados 6 meses depois: «Esta é a minha casa»

Luís Neto regressou à competição oficial pelo Sporting, jogando pela primeira vez desde 10 de setembro de 2022, na vitória (3-0) desta noite sobre o Santa Clara. O central foi eleito o 'Homem do Jogo' para a Sport TV, no que constituiu um assinalar da efeméride, e agradeceu o apoio no período difícil que atravessou."Fiquei feliz. Esta acaba por ser a minha casa e, depois de ter estado tanto tempo de fora, com duas lesões, uma recidiva no pulmão, não tenho muitas palavras para dizer. Estou muito feliz por ter regressado e agradeço o troféu pelo simbolismo. Agradeço às pessoas pelo carinho que tiveram comigo, mesmo nos momentos mais difíceis. Agradecer à minha família, a quem está sempre comigo e o importante também é a vitória. Mais do que tudo, o importante foi a vitória e os três pontos. Queremos continuar o nosso caminho e ir em busca da Liga dos Campeões. Já tivemos sobressaltos durante a época e agora a equipa está no seu melhor ponto para recuperar algum tempo perdido. Não vamos a tempo de recuperá-lo todo, mas está a ser algo preparado para um futuro de um grande Sporting", começou por dizer o experiente defesa à Sport TV.

"Custou-me inicialmente, porque pensei que a minha lesão no joelho ia ser mais grave. Depois passámos por um momento turbulento, as coisas felizmente assentaram e é como referiu: desde o dia em que cheguei, vim com o objetivo de fazer grandes coisas pelo Sporting, ajudar a conquistar grandes coisas, o que já conseguimos com 4 títulos, e a minha voz será sempre para ajudar. Aproveito para agradecer a todos que tiveram este momento de carinho. E é seguir: foram 20/25 minutos e estou feliz por estar pronto para o míster me escolher. Agradecer-lhe e à estrutura, departamento médico, todos tiveram paciência comigo e nem sempre foi fácil com a minha lesão no pulmão. Mas estamos aí", acrescentou Neto.



O central destacou ainda a qualidade do sector recuado do Sporting: "Neste momento temos os melhores defesas da Liga. Temos muita capacidade atrás, jogadores que podem jogar ao meio, direita e esquerda, e têm experiência que é necessária. Numa maratona que será uma nova época e jogadores com potencial. Quem trabalha na Academia repara que o Sporting tem um grande futuro. E a nível de potencial, jogo atrás de jogo, juntar um pouco a mentalidade que fomos perdendo no início, em deslizes que tivemos e agora não teríamos. Um dos objetivos passa por conseguir ainda a Liga dos Campeões."