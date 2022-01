Neto: «Faltam três meses e vai ser tudo ao detalhe»

Neto perspetivou a mesma responsabilidade e ambição do Sporting relativamente à disputa da Allianz Cup, que os leões irão travar com o Santa Clara, em Leiria, apontando também ao que falta disputar na presente temporada."Começa hoje a disputa de um título que conquistámos o ano passado com todo o mérito e todos temos a consciência que será difícil para todas as equipas que estão connosco nesta final-four, temos de mostrar que será difícil tirarem-nos este título, e é a mentalidade que vamos demonstrar dentro de campo. Queremos muito revalidar este título, a começar por manter a nossa identidade, o que nos trouxe até cá, a lutar pelos títulos nacionais e, agora, até nas competições europeias. Vamos tentar fazer o nosso melhor, ter um enorme espírito de grupo. Faltam três meses e vai ser tudo ao detalhe", vincou o central em declarações à Sporting TV.