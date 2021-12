Neto já renovou contrato com o Sporting

Sporting e Luís Neto assinaram esta quinta-feira a renovação de contrato que vai aumentar a ligação do central, de 33 anos, aos leões de 2022 para 2023, havendo ainda outra época de opção mediante objetivos (número de jogos). Esta era uma pasta há muito tratada e um cenário antecipado porna sua edição de 30 de outubro - recorde aqui Os últimos dias serviram, assim, para limar arestas, pois as principais linhas do acordo estavam já fechadas: apesar de ter propostas financeiramente mais vantajosas, vindas do estrangeiro, o defesa quis continuar de leão ao peito, mesmo que o salário baixasse dos 1,2 milhões de euros líquidos por época para os 800 mil euros.O Sporting também acaba por concluir um processo desejado, reforçando o vínculo de um dos seus capitães e que pode ser oficial durante esta tarde. Recorde-se que Neto está em Alvalade desde 2019, onde relizou um total de 63 jogos, conquistando 3 títulos (Taça da Liga, campeonato e Supertaça - por esta ordem).