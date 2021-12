Neto: «Nada do que possa dizer vai justificar o ato irrefletido que tive»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luis Neto (@luisneto13oficial)

Horas depois do final da partida entre Gil Vicente e Sporting --, Luís Neto recorreu às redes sociais para desculpar-se aos adeptos dos leões pelo "ato irrefletido" que resultou na sua expulsão aos 21 minutos do encontro em Barcelos."Nada do que possa dizer, vai justificar o ato irrefletido que tive, ninguém está mais triste e desiludido com a minha atitude que eu. Uma provocação feia que devia ter sido ignorada e nunca respondida com aquela reação. Pedir desculpa aos adeptos e aos meus companheiros e voltar forte ao trabalho para lutar por este símbolo. O mais importante foi alcançado, mais três pontos na nossa caminhada", escreveu o internacional português, na sua página oficial do Instagram.