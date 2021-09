Neto: «Não somos máquinas nem podemos pedir um desconto de tempo»

Após uma primeira reação na flash-interview, Luís Neto foi à sala de imprensa de Alvalade e comentou a pesada derrota sofrida diante do Ajax no jogo que marcou o regresso do Sporting à Liga dos Campeões.

O central começou por admitir que o resultado final foi demasiado pesado. "Começámos a perder 2-0 muito cedo, mentalmente ficámos desconfortáveis, tivemos uma ou outra oportunidade para ferir o Ajax, conseguimos no 2-1, mas o primeiro golpe acaba por ser o 3-1. Falámos, tentámos acertar e sabíamos que tínhamos de sofrer para ir atrás. Entrámos bem, fizemos o golo, um detalhe que podia pender a nossa favor, mas logo a seguir o Ajax faz o 4-1 e deixou tudo mais difícil. Difícil reunir jogadores para nos mantermos mais baixos, não tão expostos a transições. Mas fomos feitos e formados para ganhar, nunca desistir, olhos nos olhos. O Ajax tem a sua qualidade e, confortável no resultado, tudo ficou mais difícil", afirmou Neto aos jornalistas.





"Tínhamos de jogar, competir, perceber a que nível está o grupo. Sabemos que a Champions aumenta o nível de jogo para jogo, mas isso faz crescer alguns jogadores. O primeiro impacto, 10 minutos, 2-0, foi um golpe para nós, para tudo o que tínhamos planeado. Podíamos ter explorado muito mais as fraquezas do Ajax. Como grupo vamos sair mais fortes. Fomos formados na vontade de fazer mais e melhor, somos muito unidos e um grupo que se conhece muito bem. Às vezes, estes golpes vêm pelo melhor motivo. Amanhã já todos estarão fortes no treino.""Uma bola talvez defensável pelo Adán, mas que vai ao poste e na recarga… golo. Depois, um, dois centímetros que podiam ter metido o Paulinho em jogo. Não há muito mais a dizer. O grupo é forte, há que aceitar o resultado. Vamos sair mais fortes, estamos em setembro e há muitas competições. Ninguém quer um resultado destes, mas ajuda-nos a perceber que o nível aumentou.""No primeiro golo do Ajax não houve nervosismo, houve uma dose de azar… Tentámos assentar o nosso jogo e sofremos o segundo. O impacto de 2-0, a jogar em casa na Champions… Não somos máquinas nem podemos pedir um desconto de tempo. Sabíamos que íamos ter espaço, já estivemos na posição deles, de estar a ganhar 2-0 no início, sabemos o quão confortável é. Analisámos vezes sem conta, principalmente o Antony. Se nos primeiros 10 minutos acabasse 0-0, havia impacto mas íamos passo a passo. O nível aumentou, mas estamos preparados para estar de igual para igual com esse nível."