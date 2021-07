Neto: «Ninguém se pode agarrar ao que foi feito o ano passado»

Neto falou esta segunda-feira aos jornalistas presentes, onde perspetivou aquela que tem sido até ao momento a pré-temporada do Sporting, antes do arranque oficial da época, frente ao Sporting de Braga, para a Supertaça Cândido de Oliveira.





O experiente defesa-central português sublinhou que a equipa ainda tem mais três duelos para entrar da melhor forma possível, no próximo dia 31, enaltecendo aquela que tem sido a mensagem passada por Rúben Amorim para todo o grupo desde o arranque dos trabalhos."A mensagem é que o que ficou do ano passado já passou. É toda uma nova história. Ninguém se pode agarrar ao que foi feito o ano passado. Se o fizermos, não teremos sucesso. A mensagem é que partimos todos do zero e que jogo a jogo podemos conseguir atingir os nossos objetivos. O que fizemos de bom o ano passado pode partir para este. O mais importante é estarmos preparados para podemos perder e ganhar a qualquer equipa", começou por dizer o internacional luso, em declarações à Sporting TV."Mantém-se aquilo que já era o ano passado. Foi a minha decisão ir para aquele meinho. Estão um pouco mais crescidos, mais agressivos, mas faz parte do nosso início e do nosso treino. Esperamos hoje o Seba e o Plata, as coisas começam a assentar. Faltam-nos três jogos de preparação. O grupo mantém-se com o mesmo espírito e com a mesma crença. Estamos a criar as raízes para uma temporada que vai ser muito difícil. Continuamos focados.""Foi dada a oportunidade para todos jogarem 90 minutos, serviu para acimentar os processos que durante as férias possam ficar esquecidos. Temos mais três jogos antes do Sp. Braga para aperfeiçoarmos o nosso sistema de jogo. Mesmo a nível de grupo, o desafio é esse. Conseguimos algo de inesperado o ano passado, agora com o mesmo grupo, com mais quatro ou cinco jogadores, temos de dar o dobro e isso é possível com treino, não acharmos que foi tudo perfeito o ano passado e defender, não o título, mas aquilo que fizemos o ano passado. Falei da agressividade no meinho no sentido lúdico e do treino. É encarar isso, o que eu digo do crescimento e de fazer mais, é o Bragança ter 20 jogos e esta temporada fazer 40, por exemplo. Todos eles têm capacidades e são capazes disso.""A nível de grupo foi bem patente o tipo de empatia que tínhamos o ano passado, o que não é fácil. As coisas acabaram por acontecer bem, o grupo dava-se muito bem, mesmo nos momentos mais negativos. É dar continuidade, toda a gente se conhece e temos o à vontade de puxarmos todos uns pelos outros", terminou.