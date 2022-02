Neto perdeu a avó e deixou-lhe homenagem pública: «Cuidaste de nós e nunca nos faltaste»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luis Neto (@luisneto13oficial)

Foi o próprio jogador a revelá-lo: Neto perdeu a avó Noémia, num dia triste, mas com direito a homenagem pública, nas suas redes sociais. Chegou pelas palavras e teve o apoio de centenas de pessoas, desde colegas de equipas a aos adeptos leoninos. Confira abaixo a publicação do central do Sporting, com várias frases marcantes. "Cuidaste de nós e nunca nos faltaste", lembrou.