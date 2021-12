Neto: «Posso continuar a ajudar muito dentro e fora de campo»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sporting Clube de Portugal (@sportingclubedeportugal)

Neto renovou contrato com o Sporting, intenção que Record havia avançado a 30 de outubro. O jogador, em declarações à Sporting TV, revelou-se satisfeito por continuar a carreira em Alvalade onde se sagrou campeão nacional."É uma felicidade extrema. Foi ao encontro da minha vontade, foi um momento bom e estou feliz por prolongar por mais um ano esta experiência", disse, prosseguindo: "O Sporting tem os princípios bem vincados e tem uma ideia e um projeto que está à vista de toda a gente. Esta estrutura funciona muito bem e podemos, sem dúvida, melhorar. Por isso, acredito que, com aquilo que conquistámos no ano passado e aquilo que temos feito este ano, podemos augurar um grande futuro para o Sporting e cimentar ao máximo este projeto. Eu identifico-me com este clube pois são valores em que me revejo. Já sou leão para a vida toda".Aos 33 anos, o jogador sente que tem todas as condições para continuar a ajudar os leões a alcançarem os seus objetivos. "Sei que posso continuar a ajudar muito dentro e fora de campo. Terão sempre aqui uma equipa a honrar os valores do Sporting CP, seja em casa ou fora. Indo jogo a jogo, tentaremos o máximo possível em todas as competições. Sabendo que há fases melhores e piores, estamos preparados para ganhar a qualquer equipa e não vamos facilitar", acrescentou o internacional português que ainda deixou uma garantia: "É um orgulho fazer parte desta família. Identifico-me muito e sei que, todos juntos, podemos melhorar ainda mais".