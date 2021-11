Neto: «Prejudicou-nos marcar cedo porque nos fez sentir que o jogo estava controlado»

Neto atendeu aos microfones da Sporting TV para deixar a sua análise ao triunfo sportinguista, por 2-0, na receção ao Tondela, em jogo da 12.ª jornada da Liga Bwin.





"Foi bem claro aquilo que se passou no jogo. Sempre difícil quando passamos de um jogo como o Dortmund para o campeonato. Por mais que a nós, os mais velhos, avisemos, acaba por haver sempre de haver dificuldade a entrar no jogo. Prejudicou-nos marcar cedo porque nos fez sentir que o jogo estava controlado, mesmo com o Tondela a ameaçar numa ou noutra situação. Mas soubemos gerir, a equipa está cada vez mais crescida e bastou dar uns 'clics' ao intervalo, uns alertas, e saber a dificuldade que é o nosso campeonato. Cada deslize pode custar-nos caro", começou por dizer o defesa-central dos leões.O internacional português falou ainda na necessidade de haver perfeição em todos os momentos, de forma a que os leões possam continuar no rumo das vitórias e conquistas. "Bastou um pequeno alerta, porque não basta fazermos as coisas bem, temos de fazer as coisas perfeitas, seja com o Dortmund seja com o Tondela. É a urgência dos nossos princípios serem cumpridos à risca, seja contra quem for. Sabemos aquilo que nos tem dado as vitórias", assumiu, continuando: "Cada um tem de ajudar a equipa, sermos organizados. Obedecendo aos princípios temos uma força enorme. Vivemos da nossa organização, que é trabalhada no dia a dia. No dia em que nos lhe formos fiéis, as coisas podem complicar. Temos de mostrar todos os dias que merecemos jogar no Sporting."Quanto ao dérbi da próxima jornada frente ao Benfica, o experiente defesa acabou por relativizar. "Primeiro descansar, o jogo é só sexta-feira. Toda a gente a 100%, ver quem tem toques, preparar o grupo para um jogo importante mas que vale 3 pontos. É mais um jogo na nossa caminhada, um rival que temos de defrontar e vamos estar preparados", terminou.