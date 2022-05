Neto promete manter ADN na próxima época

No balanço da época, Neto não baixa a fasquia. "Ganhámos dois troféus e perdemos dois que disputámos até ao último suspiro, a somar a uma passagem meritória aos oitavos da UCL, a segunda da história. É isto que prometemos na próxima (época) e todos os anos, este é o ADN do Leão", salienta o central, antes de agradecer o "apoio incansável ao longo do campeonato, nos bons momentos mas principalmente naqueles mais difíceis." "Essa será sempre a diferença de ser Sporting", considera o defesa, de 33 anos, que se inspirou na letra do tema ‘Dia de Jogo’, dos Supporting, para prestar homenagem aos adeptos e ao "maior de Portugal." "Agora é altura de descansar mas com os olhos postos nas modalidades e na formação. Boa sorte a todos e que consigam os vossos/nossos objetivos. Boas férias sportinguistas."