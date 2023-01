Neto reintegrado sem limitações no primeiro treino do Sporting no novo ano

O Sporting realizou na tarde desta terça-feira o primeiro treino do novo ano, que teve como novidade a reintegração sem limitações de Neto, confirmando desta forma a notícia queavançou na sua edição.Com efeito, e de acordo com a informação de treino disponibilizada pela comunicação do clube, o central de 34 anos "trabalhou normalmente no relvado integrado juntamente com os restantes colegas e sob as ordens do técnico Rúben Amorim", quatro meses depois de ter sofrido uma entorse no joelho esquerdo e dois meses após ter sido intervencionado a um pneumotórax espontâneo.Na sessão, sublinhe-se, também estiveram presentes o médio Mateus Fernandes e o avançado Rodrigo Ribeiro. Por outro lado, Daniel Bragança e Morita continuam entregues ao departamento médico, existindo a expectativa de que o último seja igualmente reintegrado nos próximos dias, a tempo do embate com o Marítimo, no domingo (18 horas), na Madeira.