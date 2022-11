Neto submetido a cirurgia devido a um pneumotórax espontâneo

O Sporting informou, em nota publicada no seu site, que o central Luís Neto foi submetido esta quinta-feira, de forma bem sucedida, a uma cirurgia a um pneumotórax espontâneo, problema causado pela entrada de ar dentro da pleura, a membrana que protege os pulmões. De acordo com o emblema de Alvalade, o central de 34 anos, que se encontra igualmente a recuperar a uma entorse no joelho esquerdo, ficará, pelo menos, ausente da competição até final do presente ano civil.O internacional português já tinha apresentado anteriormente este problema, na altura após ter fraturado três costelas num encontro diante do Moreirense, mas o mais recente episódio não está relacionado com que aconteceu em dezembro de 2019. Mais do que tratar o pneumotórax, a operação visa, também, debelar definitivamente as hipótese de recaídas.Estável e sem qualquer risco, o futebolista ainda permanece na unidade hospitalar onde decorreu a cirurgia, precisando, agora, de repouso absoluto.