Neto tentou entregar isqueiro ao árbitro

Já em cima do minuto 90, as imagens televisivas esqueceram por momentos o que estava a acontecer em campo e centraram-se no banco do Sporting. Nesse instante, Neto foi ‘flagrado’ com um isqueiro na mão, que terá sido atirado das bancadas para aquela zona durante os festejos do golo de Toni Martínez. O central do Sporting encaminhou-se para a linha lateral e tentou entregar o objeto ao quarto árbitro, Hélder Malheiro, só para logo depois... voltar para trás, visivelmente insatisfeito, ainda com o referido isqueiro na mão. De resto, Pote e o secretário técnico dos leões, Vasco Fernandes, também presenciaram o sucedido.