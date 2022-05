Neto viu quinto amarelo na Liga e falha visita a Portimão

Amarelado ao minuto 83 do Sporting-Gil Vicente, Neto, capitão dos leões na ausência de Coates, completou no domingo a série de cinco cartões na Liga Bwin, algo que o tira da visita do ainda campeão nacional ao terreno do Portimonense.O jogo da 33.ª jornada do campeonato joga-se no próximo sábado, às 20h30, no Algarve. Ugarte, Nuno Santos e Pote eram os restantes futebolistas dos verdes e brancos em risco, mas nenhum deles foi admoestado.