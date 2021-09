«Ninguém disse que seria fácil»: jogadores do Sporting reagem à dura estreia na Champions

A estreia do Sporting na Liga dos Campeões ficou marcada por uma pesada derrota, com os leões a serem goleados em Alvalade pelo Ajax (1-5). Alguns jogadores do emblema de Alvalade já deixaram mensagens nas redes sociais de agradecimento aos adeptos, garantindo que o grupo "dará a volta por cima".





"A minha estreia na Liga dos Campeões não foi positiva, mas vamos analisar o que correu mal e seguir em frente. Quando perdemos, perdemos todos, e quando ganhamos, ganhamos todos. Somos da raça que nunca se vergará. Muito obrigado aos sportinguistas"."Noite difícil, mas este grupo tem muita vontade de dar a volta por cima em todas as adversidades que vamos ter pela frente. Muito feliz pela minha estreia na Liga dos Campeões! Somos da raça que nunca se vergará. Onde vai um, vão todos"."Ontem foi uma noite muito dura para todos. Se há algo que aprendi ao longo da minha carreira é que o futebol é isto: cair e levantarmo-nos mais fortes. É o momento de estarmos mais unidos do que nunca, aprender com os erros e continuar a crescer como equipa. Ninguém disse que seria fácil. Somos Sporting Clube de Portugal"."Mais um sonho de criança realizado. Não foi uma noite feliz para nós, só temos que trabalhar para no próximo jogo dar a resposta. Obrigado pelo vosso imenso apoio durante todo o jogo sportinguistas. Seguimos juntos"."Somos da raça que nunca se vergará! Onde vai um, vão todos!".













