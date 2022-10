«Ninguém nos deu nada para chegarmos onde estamos»: jogadores do Sporting e a derrota com o Marselha

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)

O Sporting voltou, esta quarta-feira, a ser derrotado pelo Marselha (0-2) , desta feita na 4.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões. Nas redes sociais, os jogadores dos leões lamentaram o desaire - que fez com que a equipa de Rúben Amorim deixasse a liderança do grupo e caísse para o 3.º lugar -, considerando que foi uma "noite difícil"."Noite difícil para todos. Ainda temos dois jogos pela frente e vamos dar tudo para passar à próxima fase"."Derrota dura e difícil. No entanto nada está perdido, temos de continuar. Sempre juntos"."Não foi o resultado que queríamos, mas como somos guerreiros vamos voltar mais fortes"."Ninguém nos deu nada para chegarmos onde estamos, só nos resta trabalhar e corrigir os erros. Dois jogos em que nada nos correu bem, mas nas derrotas é que se veem as equipas fortes. Todos juntos, Sporting".













Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Manuel Ugarte (@ugartemanu)













Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Issahaku Abdul Fatawu (@issahakufatawu10)